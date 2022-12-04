Aşk dolu kutlama

Usta müzisyen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin 37 yaşına bastı. Model Ecem Çırpan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lider Şahin'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Çırpan, sosyal medya hesabından Şahin ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını yayınlayarak altına, "Ağaç olsam, köklerim gelir, yine senin köklerini bulurdu. Hangi yüzyıl, hangi gezegen, hangi form değiştirebilirdi seni gördüğüm ilk anda hayattaki bütün dengelerimi sarsan o her duyguyu? İyi ki doğdun, deliler gibi" notunu yazdı. Şahin ise sevgilisine, "Köklerin kalbimi sıkı sıkı sarıyor sevgilim" sözleriyle yanıt verdi.

