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12 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00

Aşk belgendi

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Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. 54. doğum gününü çocuklarıyla kutlayan Ural, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderiyi görenler, "Assolist damat ve Zehra görmesin" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Aşk belgendi Hakan Ural Melisa Ural
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