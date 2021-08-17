Aşk acısına baba desteği

İki yıldır birlikte olduğu Ezgi Eyüboğlu ile aşkını kısa süre önce noktalayan Oğulcan Engin'e baba desteği geldi. İkili ayrıldıktan sonra karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmıştı. Ayrılık acısı sonrası babası Sinan Engin'i Cihangir'de işletmeciliğini yaptığı restoranında ağırlayan Oğulcan Engin, "Bugün baba-oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün başkonuğum" dedi.