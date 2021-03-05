Aşk acısı zayıflattı

Zayıflığıyla konuşulan Derya Uluğ, bir dönem çok kilo aldığını ama erkek arkadaşı Asil Gök'te ayrıldığı zaman 15 kilo verdiğini söyledi. Zayıf olmasının nedenini genetik olduğunun altını çizen Derya Uluğ, ''Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve 40 beden giyiyordum. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Özel bir diyet falan da yapmadım Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi aşk acısı çekerken kilolarda gitti'' dedi.

