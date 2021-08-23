Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıracak olan Ebru Şahin, partneri Edip Tepeli ve ailesiyle tanıştı. Şahin, rol arkadaşının kızıyla bir araya geldi. Tepeli'nin kızı Müjgan ile oyunlar oynayan Ebru Şahin, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp, "Aşırı aşık oldum desem" notunu düştü.