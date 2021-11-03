Asil saati hak etti

Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Keyifli geçen gecede Asil Gök, pastanın mumlarını dilek tutarak üfledi. Derya Uluğ çıkışta sevgilisine aldığı 150 bin lira değerinde saatle ilgili sorulara, "Asil ile yıllardır beraberiz. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Asil, benim kariyerim içinde çok çalışıp, çaba gösterdi. Aslında bu kadar emeğin çabanın değeri milyonluk saatle ölçülemez" diyerek cevap verdi.