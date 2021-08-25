Aşıklar gecesi

Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, kapsamında sevenleriyle buluştu. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir araya gelen şarkıcı, sevilen aşk şarkılarını seslendirirken, "Şimdi şarkı söylemeye ihtiyacımız var. Tüm şarkılara yüksek sesle eşlik etmenizi istiyorum" dedi. Yaşar, yaklaşık iki saat sahnede performans sergiledi.