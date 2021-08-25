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25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30:00

Aşıklar gecesi

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Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, kapsamında sevenleriyle buluştu.

Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, kapsamında sevenleriyle buluştu. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir araya gelen şarkıcı, sevilen aşk şarkılarını seslendirirken, "Şimdi şarkı söylemeye ihtiyacımız var. Tüm şarkılara yüksek sesle eşlik etmenizi istiyorum" dedi. Yaşar, yaklaşık iki saat sahnede performans sergiledi.

Etiketler : Yaşar Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri hayranlar
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