‘Aşıklar Bayramı' setinden ilk kare

Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen'in başrollerini paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri son sürat devam ediyor. Kars'ta gerçekleşen çekimlerden Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Özcan Alper'in yer aldığı yeni bir kare paylaşıldı. Filmde, 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş saz aşığı Heves Ali ile avukat oğlu Yusuf'un, Kars'a doğru yolculukları anlatılıyor.



