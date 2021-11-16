Âşık Veysel'in sazını çaldı

Sunucu Bahar Gelir, 'Bahar Kapıda' adlı programının çekimleri için gittiği Sivas'ta Âşık Veysel'in 107 yıllık sazını çalıp türküler söyledi. Gelir, bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın atölyesini de ziyaret etti. İyidoğan'ın "1 milyon dolar teklif ettiler, satmadım" dediği sazı çalıp türküler söyleyen Gelir, duygusal anlar yaşadı. Sanatçı, gözyaşlarına engel olmakta zorlandı.