Aşık olmayı unutum

Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hayatını çocuklarına adayan Çağla Şıkel, "Çok aşık olduğumda çocuklaşıyorum. Biraz unuttum tabii bu duyguyu" dedi.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Şıkel, aşık olmayı unuttuğunu söyledi. En son oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Şıkel, hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Aşık olmayı çok istediğini belirten Şıkel, "Çok âşık olduğumda çocuklaşıyorum. Biraz unuttum tabii bu duyguyu. Gelmesini istediğim bir duygu hatta bu" dedi. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan sunucu anneliği 'bir delilik hali' olarak tanımladı. Çocuklarıyla vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Şıkel, "Çok enteresan bir sevgi hissediyorsun ve belki de hayatta en zorlandığım yanım anneliğim olabilir. İki farklı çocuk var karşımda ve ikisini de aynı şekilde öpüp koklayarak büyüttüm. İkisine de aynı sevgiyi verdim. Bence bir delilik hali annelik" dedi.