Âşık olduktan sonra fark etmez

Keyifli olduğu görülen oyuncu, habercilerle sohbet etti. Eski model, Çağla Şıkel'in, "Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasına destek verdi. İşçil, "Ben âşık olduktan sonra fakir filan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz... Fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Bir sevgilim olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" dedi.