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29 Ekim 2021 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 12:45:00

Âşık olduktan sonra fark etmez

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En son Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Bade İşçil, önceki gün Cristian Breton'un davetinde objektiflere yansıdı.

Keyifli olduğu görülen oyuncu, habercilerle sohbet etti. Eski model, Çağla Şıkel'in, "Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasına destek verdi. İşçil, "Ben âşık olduktan sonra fakir filan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz... Fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Bir sevgilim olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" dedi.

Etiketler : bade işçil cristian breton netflix
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