VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ülkedeki soruna dikkat çektiler! Samar: Türkiye yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir
NATO: Rusya son iki günde Belarus'a ciddi ölçüde askeri güç gönderdi
Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!
''Statüyü Türkiye sayesinde aldık''
ABD'den İdlib'de katliam: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti
Harekatın adı neden Kış Kartalı?
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
T hücresi müjdesi! Omicron'dan sevindiren haber geldi!
Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi!
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı
Bakan Nebati'den kritik enflasyon ve döviz açıklaması
Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!
Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor
TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
İkinci el araçlarda yüzde 50 düşüş!
Birkan'la romantik yemek yedik!
Şıklık yarışı
Aşka kalbini kapatmadı
Berlin çıkarması
İyiyim sağlıklıyım
Testi pozitif çıktı
Aşı sayesinde hafif atlattım
03 Şubat 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 10:30:00

Aşı sayesinde hafif atlattım

ABONE OL

Tarkan Kovid-19'u atlattığını söyledi. Hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen sanatçı aşının önemine dikkat çekerek, "İyi ki aşılıyım" dedi.

Tarkan Kovid-19'u atlattığını söyledi. Hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen sanatçı aşının önemine dikkat çekerek, "İyi ki aşılıyım" dedi.

Koronavirüsten korunmak için ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan konser vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce Kovid'e yakalandığını duyurdu. Megastar, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim" dedi. İki doz aşılı olan sanatçı, hastalığı hafif atlattığını söyledi. Aşının önemine dikkat çeken Tarkan, "Bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi. Sanatçı, iki yıl aranın ardından yılbaşına Mısır'da bir otelde sahne alarak girmişti.

Etiketler : Aşı sayesinde hafif atlattım TARKAN AŞI Megastar
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Evlilik teklifi şaşkınlığı

Evlilik teklifi şaşkınlığı
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Artık üç canım var

Artık üç canım var
Gençlik festivaline geri sayım

Gençlik festivaline geri sayım
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER