Aşı sayesinde hafif atlattım

Tarkan Kovid-19'u atlattığını söyledi. Hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen sanatçı aşının önemine dikkat çekerek, "İyi ki aşılıyım" dedi.

Koronavirüsten korunmak için ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan konser vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce Kovid'e yakalandığını duyurdu. Megastar, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim" dedi. İki doz aşılı olan sanatçı, hastalığı hafif atlattığını söyledi. Aşının önemine dikkat çeken Tarkan, "Bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi. Sanatçı, iki yıl aranın ardından yılbaşına Mısır'da bir otelde sahne alarak girmişti.