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26 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 12:00:00

Aşı olmayanlar cahildir

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Oyuncu Volkan Severcan, önceki gün Kovid -19 için aşı yaptırdı. 55 yaşındaki oyuncu, aşı karşıtı olan vatandaşlara da tepki gösterdi.

Oyuncu Volkan Severcan, önceki gün Kovid -19 için aşı yaptırdı. 55 yaşındaki oyuncu, aşı karşıtı olan vatandaşlara da tepki gösterdi. Severcan, ''Bu ülkenin bütün doktorları, bilim insanları 'aşı olun' diyor, bu cahiller olmuyor, bir de başkalarını caydırmaya çalışıyor. Aşıya 'hayır' diyenler, yerine daha iyi bir fikriniz yoksa sesinizi kesin ve insanların kafasını karıştırmayı bırakın'' mesajını verdi.

Etiketler : Volkan Severcan Kovid -19 Oyuncu aşı
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