Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Son olarak yer aldığı 'Seni Çok Bekledim' dizisinde iki farklı karaktere hayat veren Türkü Turan, aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında düşüncelerini dile getiren bir yazı kaleme alan güzel oyuncu, "Bugüne kadar hayatınız boyunca içtiğiniz ya da size enjekte edilen tüm ilaçların ham maddesini araştırdınız mı?" dedi.