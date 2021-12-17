Aşı çağrısı

Yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından sahnelere dönen Gülşen, pandemi nedeniyle virüse karşı önlemleri sıkı tutuyor. Çift doz aşı yaptıran şarkıcı, 3'üncü doz sırasını bekliyor. Sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulunan Gülşen, "3. doz aşımı olmak için gün sayıyorum. Haydi canımlar aşıya" dedi.

