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28 Haziran 2019 08:00 | Cuma

Asena'yı yıkan karar

Eski eşi Caner Erkin'le 3 yıldır mahkemelik olan Asena Atalay'a büyük şok! Oğlu Çınar'ın eğitim, barınma ve tatil masrafları için aylık 50 bin TL'lik iştirak nafakası talep eden Asena'ya, 3 bin lira aylık bağlandı. 

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'e, eski eşi Asena Atalay tarafından açılan aylık 50 bin TL'lik nafaka davasında 3 yıl sonra karar çıktı! Oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin, mahkemeyi kaybetmiş ve Asena Atalay'ın açtığı nafaka davası da Erkin için olumsuz sonuçlanmıştı.

İSTEK LİSTESİ KABARIKTI

Asena Atalay, Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay oğlunun barınma, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.

GİZLİ GÖRÜLMESİ İSTENDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün sabah görülen davadan çıkan karar, Asena Atalay'ı hayal kırıklığına uğrattı. Gizli görülen celse kararına göre; Caner Erkin, oğlu Çınar'ın giderleri oranında aylık 3 bin TL iştirak nafakası ödeyecek. Ünlü futbolcunun, oğluna ödeyeceği nafaka dışında eğitim, sağlık ve diğer masraflarını ayrıca karşıladığı öğrenildi.

ÇALIŞMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ

Oğlu Çınar’ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladığını ve karşılamaya devam edeceğini dile getiren Caner Erkin, mart ayında Instagram hesabında eski eşine seslenmişti. Ünlü futbolcu '7 yaşında bir çocuk için ayda 50 bin TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum.

Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10 bin TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın' diye not düşmüştü.

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