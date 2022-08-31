Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışmada sular durulmuyor. Birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan baba-oğulun arasında yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, oğluyla barıştıkları iddialarına, "Artist artist geldi, numarasını yaptı gitti" demişti. Babasının sözlerine Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından cevap verdi. Tatlı, "Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz" diye konuştu.