Artık üç canım var

Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Öykü Karayel müzisyen eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'la objektif karşısına geçti. Çift, keyifli geçen çekimlerden aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karayel gönderisinin altına, "Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim" notunu düştü. Çiftin hayranları fotoğrafa binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Roman'ın, babası Can Bonomo'ya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.