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04 Nisan 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 11:30:00

Artık şarkıları kendi albümünde

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Gülben Ergen ve Feride Hilal Akın gibi birçok sanatçının eserlerinde imzası olan Kubilay Karça, bu kez kendi albümü 'Duygu Terörü' ile dinleyicilerinin karşısında...

Gülben Ergen ve Feride Hilal Akın gibi birçok sanatçının eserlerinde imzası olan Kubilay Karça, bu kez kendi albümü 'Duygu Terörü' ile dinleyicilerinin karşısında... Şarkılarını bu kez kendi sesiyle söyleyecek olan Karça, "Benim için özel ve duygusal şarkıları bu albümde sunmak istedim" diye konuştu.

Etiketler : Gülben Ergen Feride Hilal Akın Kubilay Karça
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