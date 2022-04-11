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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:38:00

Artık şarkıcılık ön planda

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Hande Yener, Ceylan Ertem'in YouTube'da yayımlanan 'Duyuyor Musun?' isimli programına konuk oldu.

Hande Yener, Ceylan Ertem'in YouTube'da yayımlanan 'Duyuyor Musun?' isimli programına konuk oldu. Son zamanlarda aldığı kararlardan söz eden Yener, "Artık şarkıcılığı ön plana aldım. Bizim ülkemizde gerçek sesi olandan daha fazlasını beklemiyorlar. Söylesin gitsin diyorlar" açıklamasıyla dikkat çekti. Hastalığı ile olan mücadelesini ve erken teşhisin önemini anlatan Yener, ''Müzikle besleniyorum, müzikle iyileşiyorum'' dedi.

Etiketler : Artık şarkıcılık ön planda Hande Yener Ceylan Ertem
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