Artık şarkıcılık ön planda

Hande Yener, Ceylan Ertem'in YouTube'da yayımlanan 'Duyuyor Musun?' isimli programına konuk oldu. Son zamanlarda aldığı kararlardan söz eden Yener, "Artık şarkıcılığı ön plana aldım. Bizim ülkemizde gerçek sesi olandan daha fazlasını beklemiyorlar. Söylesin gitsin diyorlar" açıklamasıyla dikkat çekti. Hastalığı ile olan mücadelesini ve erken teşhisin önemini anlatan Yener, ''Müzikle besleniyorum, müzikle iyileşiyorum'' dedi.