Artık kendi kanalı var

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06 Mart 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 10:00:00

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Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, kendi YouTube kanalını açtı. İlk videosunda eşi Koray Saygıner ve kızı Lina ile kamera karşısına geçti.

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, kendi YouTube kanalını açtı. İlk videosunda eşi Koray Saygıner ve kızı Lina ile kamera karşısına geçti. Eşi ve kızıyla birlikte mutfakta yemek yapan Topal, bir günde 250 bin kişi tarafından görüntülendi. Bundan sonra bu tarz videolarla sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Topal, önümüzdeki günler için sürpriz bir video daha hazırladığını sözlerine ekledi.

Etiketler : zuhal topal youtube koray saygıner lina
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