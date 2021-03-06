Artık kendi kanalı var

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, kendi YouTube kanalını açtı. İlk videosunda eşi Koray Saygıner ve kızı Lina ile kamera karşısına geçti. Eşi ve kızıyla birlikte mutfakta yemek yapan Topal, bir günde 250 bin kişi tarafından görüntülendi. Bundan sonra bu tarz videolarla sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Topal, önümüzdeki günler için sürpriz bir video daha hazırladığını sözlerine ekledi.

