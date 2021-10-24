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24 Ekim 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 12:30:00

Arşivlik klip

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Gülben Ergen, 'Seni Kırmışlar' albümünün üçüncü klibini 'Ciğerparem' adlı şarkısına çekti.

Gülben Ergen, 'Seni Kırmışlar' albümünün üçüncü klibini 'Ciğerparem' adlı şarkısına çekti. Sözü Şebnem Sungur'a ait olan, müziği Ayla Çelik 'e düzenlemesi Taşkın Sabah'ın üstlenirken yönetmen koltuğunda Sefa Gülsoy oturdu. Ergen'e vokalde Nihat Odabaşı, Ayla Çelik, Erdal Çelik, Onur Mete ve Şahabettin Aydın eşlik etti. O anlar kamer arakası olarak kaydedilip Ergen'in Kuruçeşme'deki konser görüntüleriyle birleştirilip klip haline getirildi. Şarkıcı, "Bende anısı çok büyük olan arşivlik bir klip oldu" diyerek duygularını dile getirdi.

Etiketler : Arşivlik klip Gülben Ergen Seni Kırmışlar Ciğerparem
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