'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

'Sen Çal Kapımı'da rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu birlikte Maldivler tatilinde aldı. Dizi başladığından beri birlikte oldukları iddia edilen ikili, her fırsatta 'arkadaşız' diyerek durumu yalanladı. Geçtiğimiz hafta ise 'Aşk olursa söyleyeceğiz' diyerek ilişkiye yeşil ışık yakan çift, önceki gün Maldivler'e gitti. İkili, tatilde hayranlarının objektifine takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti. Çift cephesinden ise açıklama gelmedi.

