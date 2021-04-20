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20 Nisan 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 14:00:00

'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

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Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e uçtu... Çifti otelin restoranında yemek yerken hayranları görüntüledi.

'Sen Çal Kapımı'da rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu birlikte Maldivler tatilinde aldı. Dizi başladığından beri birlikte oldukları iddia edilen ikili, her fırsatta 'arkadaşız' diyerek durumu yalanladı. Geçtiğimiz hafta ise 'Aşk olursa söyleyeceğiz' diyerek ilişkiye yeşil ışık yakan çift, önceki gün Maldivler'e gitti. İkili, tatilde hayranlarının objektifine takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti. Çift cephesinden ise açıklama gelmedi.

Etiketler : sen çal kapımı hande erçel kerem bürsin maldivler
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