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12 Kasım 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 12:00:00

Arkadaş anısına

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Emir Can İğrek, erken yaşta aramızdan ayrılan yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırlanan tribute albümde 'İntihaşk'ı seslendirdi.

Emir Can İğrek, erken yaşta aramızdan ayrılan yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırlanan tribute albümde 'İntihaşk'ı seslendirdi. Onur Can'la arkadaş olan şarkıcı, "Birlikte hayaller kurduk, aynı yollardan geçtik. Bütün şarkılarıyla gurur duyuyorum. Ona ait olan ölümsüz bir şarkıyı seslendirdiğim için mutluyum" dedi.

Etiketler : Emir Can İğrek Onur Can Özcan tribute albüm İntihaşk
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