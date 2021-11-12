Arkadaş anısına

Emir Can İğrek, erken yaşta aramızdan ayrılan yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırlanan tribute albümde 'İntihaşk'ı seslendirdi. Onur Can'la arkadaş olan şarkıcı, "Birlikte hayaller kurduk, aynı yollardan geçtik. Bütün şarkılarıyla gurur duyuyorum. Ona ait olan ölümsüz bir şarkıyı seslendirdiğim için mutluyum" dedi.