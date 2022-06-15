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15 Haziran 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 20:00:00

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Dizide 'Cemal Şahin' karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin, yapıma veda etti. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu bir veda ve teşekkür yazısıdır. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" notunu yazdı.

Etiketler : Arka Sokaklar' Zafer Ergin Özgür Ozan Oya Okar
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