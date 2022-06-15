Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Dizide 'Cemal Şahin' karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin, yapıma veda etti. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu bir veda ve teşekkür yazısıdır. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" notunu yazdı.

