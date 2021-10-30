Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

Oyuncu Sinem Öztürk, 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuları buluşturan projede Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek.