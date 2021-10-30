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30 Ekim 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 18:30:00

Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

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'Arka Sıradakiler' ve 'Kiralık Aşk' dizilerinde rol alan Sinem Öztürk setlere dönüyor.

Oyuncu Sinem Öztürk, 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuları buluşturan projede Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek.

Etiketler : sinem öztürk kiralık aşk arka sıradakiler evlilik hakkında her şey dizisi magazin haberleri
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