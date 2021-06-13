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13 Haziran 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 11:30:00

‘Arka Sıradakiler' buluştu

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Bir döneme damgasını vuran 'Arka Sıradakiler' oyuncuları Sinem Uslu ile Caner Erdem ikilisi, yıllar sonra bir araya geldi.

Bir döneme damgasını vuran 'Arka Sıradakiler' oyuncuları Sinem Uslu ile Caner Erdem ikilisi, yıllar sonra bir araya geldi. Dizi bitmesine rağmen sette kurdukları arkadaşlıklarını günümüze kadar getiren ikili, önceki gün buluşarak hasret giderdi. Sinem Uslu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Arka Sıradakiler Sinem Uslu Caner Erdem
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