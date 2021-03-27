Arka kapıdan korona kaçışı

Şarkıcı Gülben Ergen, koronavirüs günlerinde tepki çeken bir harekete imza attı. Kuruçeşme'deki bir restoranda aralarında Emre Irmak'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla a yemek yiyen Ergen, pandemi kuralları gereği saat 19.00'da kapanması gereken mekanı saat 20.00'de terk etti. Görüntü vermemek için restoranın arka kapısından çıkış yapmaya çalışan Ergen, bu hareketinde de başarılı olamadı. Habercilerin saati sorması üzerine "Daha saat erken arkadaşlar" diyen Ergen, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. Recep ASLAN

