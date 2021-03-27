  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0815
  • Euro
    9,5690
  • Altın
    450,1260
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK, illerin milletvekili sayısını belirledi
28 Şubat'ın son kalıntıları da temizlendi
Türk doktorlardan büyük başarı! Yüzde 99 koruyor
Pandemi sonrası düğün var
Arka kapıdan korona kaçışı
Üvey abimle konuşmuyoruz
Kızları için 27 yıllık semtini terk etti
İnatçı kiloları yok edecek tüyolar
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ankara'dan havalandı
İtalyan'dan F-35'in uçak gemisinde kullanılmasına onay
Fransa'dan hurda gemiler karşılığında Yunanistan'da üs hayali
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Çocuğunuz öksürünce panik olmayın
Baba olamayanların sayısı artıyor
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edilecek
Biden'dan Başkan Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
Bulgaristan ile Rusya arasındaki 'casusluk skandalı' büyüyor
Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi
'Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi'
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı
Yerli aşı zirvesi: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarıldı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı
Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
27 Mart 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 10:30:00

Arka kapıdan korona kaçışı

ABONE OL

Şarkıcı Gülben Ergen, koronavirüs günlerinde tepki çeken bir harekete imza attı.

Şarkıcı Gülben Ergen, koronavirüs günlerinde tepki çeken bir harekete imza attı. Kuruçeşme'deki bir restoranda aralarında Emre Irmak'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla a yemek yiyen Ergen, pandemi kuralları gereği saat 19.00'da kapanması gereken mekanı saat 20.00'de terk etti. Görüntü vermemek için restoranın arka kapısından çıkış yapmaya çalışan Ergen, bu hareketinde de başarılı olamadı. Habercilerin saati sorması üzerine "Daha saat erken arkadaşlar" diyen Ergen, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. Recep ASLAN

Etiketler : gülben ergen koronavirüs karantina sosyal mesafe
Instagram'da Engin de var!

Instagram'da Engin de var!
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda

Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Lal Hayal heyecanı

Lal Hayal heyecanı
O tüyleri asla atmadım!

O tüyleri asla atmadım!
6 yıl sonra reklam için buluştular

6 yıl sonra reklam için buluştular
Eşyalar duygulandırıyor

Eşyalar duygulandırıyor
Başarısının sırrı gerçeklik

Başarısının sırrı gerçeklik
Tweet değil kitap yazıyorum

Tweet değil kitap yazıyorum
Birce bu kez sus pus

Birce bu kez sus pus

EN ÇOK OKUNAN HABERLER