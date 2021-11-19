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19 Kasım 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 18:00:00

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

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İngiliz Indie rock grubu Arctic Monkeys, 2022 turnesinde İstanbul'da sahne alacak.

İngiliz Indie rock grubu Arctic Monkeys, 2022 turnesinde İstanbul'da sahne alacak. Grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya'da sahne alacak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Instagram hesabından, Arctic Monkeys'in Türkiye konser tarihini paylaştı. "Do I Wanna Know?", "R U Mine?", "When The Sun Goes Down" şarkılarıyla global başarılara imza atan grubun İstanbul konseri biletleri yakında satışa çıkacak.

Etiketler : ArCtic Monkeys İngiliz Indie rock grubu İstanbul
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