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12 Ekim 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 10:00:00

Araştırmayı seven bir oyuncuyum

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'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi dönem dizilerinde tarihi karakterleri canlandıran Selma Ergeç, "Mümkün olduğunca çok veri toplayan, araştırmayı seven bir oyuncuyum" dedi.

'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi dönem dizilerinde tarihi karakterleri canlandıran Selma Ergeç, "Mümkün olduğunca çok veri toplayan, araştırmayı seven bir oyuncuyum" dedi.

Tarihi karakterlerden Hatice Sultan ve Halide Edip Adıvar'a hayat veren oyuncu Selma Ergeç, iyi bir araştırmacı olduğunu söyledi. Re Touch Mag dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu, "Tarihi karakterler oynamak çocukluğunu tekrar yaşamak gibi. Bizim yaptığımız iş zaten öyle, oyun oynamak gibi biraz" dedi. Dönem kıyafetlerini çok beğendiğini söyleyen Ergeç, "Mümkün olduğunca çok veri toplayan, araştırmayı seven bir oyuncuyum. Mümkün olduğunca çok şey okuyayım, izleyeyim, göreyim, bilgi sahibi olayım. O zaman ayaklarım daha sağlam yere basıyormuş gibi hissediyorum" dedi. Muhteşem Yüzyıl'da 'Hatice Sultan'ı canlandıran oyuncu, "İstediğim kadar kaynak, tarihi belge yoktu, buna rağmen bulabildiklerimden çok beslendim. Bir de orayı ben hep masal gibi görüyordum, yani bir masalın içerisindeymişiz gibi" dedi. 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Halide Edip' karakteriyle ilgili ise, "Kitaplar, metinler, ses kayıtları, hatta canlı görüntüler vardı. Bu hazırlanmanızı çok kolaylaştırıyor. Ancak Halide Edip'i oynamanın sorumluluğu beni çok korkuttu" dedi.

2. EL KIYAFETLERİ TERCİH EDİYOR

Birçok sanatçı ve oyuncunun aksine kıyafetlere aşırı para harcamadığını söyleyen Ergeç, "Giyimde ise ikinci el kullanmayı seviyorum. Ben Amsterdam'a çok yakın büyüdüm, orada şahane bir ikinci el potansiyeli vardı. Türkiye'de de var. En sevdiğim kıyafetlerim hep ikinci el parçalar" dedi.

Etiketler : Hatice Sultan Selma Ergeç Muhteşem Yüzyıl Vatanım Sensin
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