Arap turistlerden yoğun ilgi

Naz Elmas, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arap sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayan Elmas, "Açıkçası bu kadar ilgiyi ben de beklemiyordum, bildiğiniz gibi özellikle Türk dizileri yurtdışında büyük beğeniyle izleniyor. Açıkçası bu ilgi karşısında ben de çok mutlu oldum" açıklamasında bulundu.