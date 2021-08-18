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18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:00:00

Arap turistlerden yoğun ilgi

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Naz Elmas, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Naz Elmas, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arap sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayan Elmas, "Açıkçası bu kadar ilgiyi ben de beklemiyordum, bildiğiniz gibi özellikle Türk dizileri yurtdışında büyük beğeniyle izleniyor. Açıkçası bu ilgi karşısında ben de çok mutlu oldum" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Naz Elmas Zorlu Arap sevenleri
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