Arabeskçi olacak

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan oyuncu, Youtube'da 'İzleMelis'in' adlı programa konuk oldu. Kural, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığa el atacağını söyledi. Kural, "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşme yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi.