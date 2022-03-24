VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
"Putin'in yaptıkları barbarlığı çoktan aştı"
İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu
Putin'in sağ kolu Şoygu kayıp
İkinci el pazarında sıfır etkisi!
Yine ateşle oynuyorlar
Rusya Ukrayna'da PKK/YPG'li teröristleri mi kullanıyor?
"S-400" teklifine Türkiye'den cevap
Arabeskçi olacak
Ortaya çıktı
Yılbaşında yeni aşk
İşim tutmasada takılmıyorum
Küslük devam
İstanbullular dikkat!
Rusya savaş suçu işliyor
Şuur bulanıklığı ve ateş beyin iltihabı belirtisi olabilir
Yüz hastalığının tedavisi mümkün
Doğum sonrası idrar kaçırma diyetle geçiyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Mart
Diyabete karşı günde 10 bin adım atın
Türkiye'den BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı
MGK Bildirisi açıklandı: Türkiye Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için çabalarını sürdürecek
Türkiye'den Afganistan'a kız çocukları için "eğitim" çağrısı
Dışişleri'nden Somali'de düzenlenen terör saldırısına kınama
24 Mart 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 12:00:00

Arabeskçi olacak

ABONE OL

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan oyuncu, Youtube'da 'İzleMelis'in' adlı programa konuk oldu.

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan oyuncu, Youtube'da 'İzleMelis'in' adlı programa konuk oldu. Kural, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığa el atacağını söyledi. Kural, "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşme yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi.

Etiketler : Arabeskçi olacak . Yerli Leonardo DiCaprio İzleMelis Arda Kural
24 saat ‘ağaç nöbeti'

24 saat ‘ağaç nöbeti'
Deniz sevgisi kar dinlemedi

Deniz sevgisi kar dinlemedi
‘Baba' türkü

‘Baba' türkü
‘Boşanmıyoruz' pozu

‘Boşanmıyoruz' pozu
Bebek göründü

Bebek göründü
Rock festivali başlıyor

Rock festivali başlıyor
Hava kirliliği akciğerde hasar yapıyor

Hava kirliliği akciğerde hasar yapıyor
MS hastalığından kurtuldum

MS hastalığından kurtuldum
Soyadını silerek boşanma sinyali

Soyadını silerek boşanma sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER