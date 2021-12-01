Arabesk albüm geliyor

Şarkıcı Emre Kaya, önceki gün Etiler'de bulunan ofisinden çıkarken görüntülendi. 21 şarkıdan oluşuna arabesk bir proje hazırlığında olduğu söyleyen Kaya, "İbrahim Tatlıses'ten Orhan Gencebay'a, Kibariye'den Müslüm Gürses'e kadar çok kıymetli ustalarımızın eserlerini seslendirdim" dedi. Yılbaşı konserleri için astronomik rakamlar alan sanatçıların hatırlatılması üzerine konuşan şarkıcı, "Dolar, Euro, Altın fırlamış, her şey pahalanmışken sanatçıların rakamları niye göze batıyor" diyerek gelen eleştirilere sitemde bulundu.