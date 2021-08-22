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22 Ağustos 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 12:30:00

Arabalı konserler başlıyor

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Geçen yıl ilki Kerki Solfej tarafından gerçekleşen "TİKTAK'la Park Et Seyret" konserleri bu yıl yeniden başlıyor.

Geçen yıl ilki Kerki Solfej tarafından gerçekleşen "TİKTAK'la Park Et Seyret" konserleri bu yıl yeniden başlıyor. Konserler ünlü isimler sahneleriyle hem İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı hem de İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe'de dinleyicilerini müziğe doyuracak. 27 Ağustos'ta Cem Adrian ile Maltepe'de başlayacak olan konserlerde , Buray, Mor ve Ötesi ve Gaye Su Akyol sahne alacak. İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'da gerçekleşecek konserlerde ise Mabel Matiz, Duman, İkilem, No 22 Riders Inn Stage, İkiye On Kala, Can Bonomo, Yüksek Sadakat ve Ceza sevenleriyle bir araya gelecek.

Etiketler : Kerki Solfej TİKTAK Park Et Seyret
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