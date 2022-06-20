Şarkıcı Aynur Aydın, konser takvimini erteleyerek hayvan sevgisi için apar topar Almanya'ya gitti. Aynur Aydın, Almanya'da sahipsiz ve yardıma muhtaç bir kediyi sahiplenmek isteyen arkadaşı için doğup büyüdüğü ülkenin yollarını tuttu. Yeni çıkacak şarkısı 'Masum Değiliz'in klip çekimlerini tamamlayan şarkıcı, "Klibim çok konuşulacak. Türkiye'de kimsenin cesaret edemediği yeni bir klip çektim, izleyenlerin 'vay be' diyeceğine eminim. Şu kedimi sahiplendirip hemen dönüyorum" dedi.