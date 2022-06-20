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20 Haziran 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 19:30:00

Apar topar Almanya'ya gitti

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Şarkıcı Aynur Aydın, konser takvimini erteleyerek hayvan sevgisi için apar topar Almanya'ya gitti.

Şarkıcı Aynur Aydın, konser takvimini erteleyerek hayvan sevgisi için apar topar Almanya'ya gitti. Aynur Aydın, Almanya'da sahipsiz ve yardıma muhtaç bir kediyi sahiplenmek isteyen arkadaşı için doğup büyüdüğü ülkenin yollarını tuttu. Yeni çıkacak şarkısı 'Masum Değiliz'in klip çekimlerini tamamlayan şarkıcı, "Klibim çok konuşulacak. Türkiye'de kimsenin cesaret edemediği yeni bir klip çektim, izleyenlerin 'vay be' diyeceğine eminim. Şu kedimi sahiplendirip hemen dönüyorum" dedi.

Etiketler : Şarkıcı Aynur Aydın konser Almanya
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