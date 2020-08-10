Antonio Banderas koronavirüse yakalandı!
İspanyol oyuncu Antonio Banderas, 60. yaş gününde koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” dedi.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020