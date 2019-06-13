Antalya'da güzeller geçidi

Dün sabah Antalya'ya gelen ünlü manken öğle saatlerinde düzenlenen defilede 4 elbisenin tanıtımını yaptı. Refaeli'ye Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik etti. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen defilede, yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer aldı.

34 yaşındaki manken, Antalya Expo Center'da düzenlenen organizasyon öncesi dinlenmek için otele geçerken sempatik ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.