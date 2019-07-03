Anneye imalı kutlama
21 Haziran'da Cenk Küpeli'yle evlenen Demet Şener'in, Küpeli ailesi tarafından kabul görmediği iddia edildi.
Küpeli ailesi oğullarının nikahına katılmazken Cenk Küpeli, 'Evleneceğimizi aileme 3 gün kala söyledim. Bu sebeple katılmadılar' demişti. Dün annesi Naime Şener'in doğum günü olan Şener'den imalı bir paylaşım geldi. Instagram'da annesinin fotoğrafını paylaşan eski manken, not olarak da 'Sen her şartta çocuklarının yanında olan, sevgi dolu, harika bir annesin. Çok ama çok şanslıyız' yazdı. Bu sözler, 'Oğlunun kararına tepki gösteren, düğününde yanında olmayan kayınvalidesine taş atıyor' şeklinde yorumlandı.
Demet Şener annesinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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