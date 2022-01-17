Annesini izledi

Hülya Avşar, sahne çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sanatçı önceki akşam 'Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. İmzalı kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbiseyle sahneye çıkan Avşar, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Avşar'ı izleyenler arasında kızı Zehra Çilingiroğlu da vardı.

