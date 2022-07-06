Annesinden set ziyareti

Komedyen Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filmin çekimlerine devam ediyor. Cem Gelinoğlu, Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı projenin Bursa'daki sahneleri tamamlanarak İstanbul'a gelindi. Ortaköy'de kamera karşısına geçen Ata Demirer'i annesi Ayten Kaçar ziyaret etti. Komedyen sosyal medya hesabından annesiyle setten karesini "Annem seti sevdi" notunu yazarak yayınladı.