VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
EYT'de milyonların beklediği adım atılıyor! İşte 3 formül
Korkutan gelişme! Hızla yayılıyor...
Menderes Belediye Başkanı dahil 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Yüzde 70 destek verilecek!
Koronavirüs aşısına benzer kanser aşısı 'umut verici' sonuçlar çıkardı
11 terörist daha etkisiz hale getirildi
90'lar plağı
Akvaryum keyfi
Buray ‘Girdap'ı
Metaverse klip
Yunanistan'da Survivor buluşması
Bayram turnesi
Annesinden set ziyareti
4 günde 5501 km'lik yol yaptı
Balayında Metallica
Aşk paylaşarak yüceltilmeli
Bebekler uçakta hava basıncına karşı emzikle uçmalı
YAZIN ÇORBA İLE GELEN 6 FAYDA!
Günlük Burç Yorumları - 6 Temmuz
NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu
Türkiye ile Cezayir spor alanında iş birliği anlaşması imzaladı
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor
Draghi: Ankara'nın yürüttüğü çabalar takdire şayan
İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor
06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:33:00

Annesinden set ziyareti

ABONE OL

Komedyen Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filmin çekimlerine devam ediyor.

Komedyen Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filmin çekimlerine devam ediyor. Cem Gelinoğlu, Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı projenin Bursa'daki sahneleri tamamlanarak İstanbul'a gelindi. Ortaköy'de kamera karşısına geçen Ata Demirer'i annesi Ayten Kaçar ziyaret etti. Komedyen sosyal medya hesabından annesiyle setten karesini "Annem seti sevdi" notunu yazarak yayınladı.

Etiketler : ata demirer bursa bülbülü çekim set ziyaret ayten kaçar
Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu

Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu
30 bin km'lik bakım

30 bin km'lik bakım
Ayrıldık gibi!

Ayrıldık gibi!
Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'

Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'
Trafikte arabası yandı

Trafikte arabası yandı
sevgi için çalışırım!

sevgi için çalışırım!
3. kez evlendi

3. kez evlendi
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX