Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

10 gün önce kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Emine Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. Ün, "Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber kovid-19 olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim. Şu an üzüntümün tarifi yok. Allah'ım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah" açıklamasını yaptı.