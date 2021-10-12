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12 Ekim 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 10:30:00

Annemi dinlemedim evde kaldım

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Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu.

Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, , dünden bugünde kadar olan sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Seçil Gür'le ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Ortaç, "Aşk varsa yolla" dedi. Annesi Nesrin Ortaç'ın 'Sarışınlar uzak dur' sözleri için şarkıcı, "Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım" dedi.

Etiketler : Serdar Ortaç Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
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