Annem gayet iyi

Şovmen Beyazıt Öztürk önceki gün tek başına İstinye'de objektiflere yansıdı. Şovmen, bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Çıkışta neşeli halleriyle dikkat çeken Öztürk, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Şovmen , geçtiğimiz gün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği iddialarına, "Arkadaşlar annemi hasta yaptınız. Haberi yazmadan önce arayıp doğrulamanızı isterdim" dedi. Annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Öztürk, arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.