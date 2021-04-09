Annelik uyutmuyor

Yeni projesiyle ekranda olması hayranları tarafından dört gözle beklenen Fahriye Evcen, reklamla seyircisini selamladı. Oyuncu, bebek markası Prima'nın iyilik elçisi oldu. Four Seasons Hotel'deki basın toplantısında kamera karşısına geçen oyuncu, "Dünyalarını güzelleştirmek için, birlikte" kampanyasıyla bez ihtiyacı olan çocuklara yardım eli uzatacaklarını söyledi.



KARAN İÇİN DESTEK ALMADIM

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesiyle hayatındaki zaman kavramının değiştiğinden bahseden oyuncu, ''Bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak'ın (Özçivit) da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu" dedi. Anneliğin kendisini hassaslaştırdığını da sözlerine ekleyen Evcen, eşi Burak Özçivit'in çok iyi baba olduğunu da belirtti.

Recep ASLAN