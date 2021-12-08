VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
COP22 ikinci gününde devam ediyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç Srebrenitsa soykırımını küçümsedi
Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu
Başkan Erdoğan: Stokçuların mallarına el koyacağız
"Milletimiz bu tür ahlaksızlıklara başka türlü "yürü" der"
Bakan Yanık duyurdu: Aylıklar hesaplara yatmaya başladı
"Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik"
MMU'da da kullanılacak! Türkiye'den A1 takımına önemli görev
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Çıldır Gölü turistlerle şenlendi
Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Biz başardık, Türkiye de başaracak!
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Hürkuş ve Hürjet'i satın almaya hazırlanıyorlar
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 12:30:00

Annelik kutsal bir müessese

ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alan Şilan Makal, çocuğuyla objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alan Şilan Makal, çocuğuyla objektiflere yansıdı. Hamilelik süresi boyunca ve sonrasında da ekranlara ara veren Makal, "Gelen teklifler oluyor. Ancak şu sıralar malum çocuk büyüttüğüm için bir projede yer almayı düşünmüyorum. Oğlumla vakit geçirmek, onun yanında olmak istiyorum. Annelik gerçekten çok zor ve kutsal bir müessese, bunun için de aileniz her şeyden önde geliyor" dedi.

Etiketler : Annelik kutsal Şilan Makal Hamilelik süresi
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Oyunculuk için doğmuşum

Oyunculuk için doğmuşum
Modaya uydu

Modaya uydu
Barbaroslar'ın Piri Reis'i

Barbaroslar'ın Piri Reis'i
Kızları için bir aradalar

Kızları için bir aradalar
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
Borçla uyumaktan sıkıldım

Borçla uyumaktan sıkıldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER