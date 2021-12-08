Annelik kutsal bir müessese

Geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alan Şilan Makal, çocuğuyla objektiflere yansıdı. Hamilelik süresi boyunca ve sonrasında da ekranlara ara veren Makal, "Gelen teklifler oluyor. Ancak şu sıralar malum çocuk büyüttüğüm için bir projede yer almayı düşünmüyorum. Oğlumla vakit geçirmek, onun yanında olmak istiyorum. Annelik gerçekten çok zor ve kutsal bir müessese, bunun için de aileniz her şeyden önde geliyor" dedi.