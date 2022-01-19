Annelik heyecanı

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, anne olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 21. haftaya giren Zenginer, pembe triko takımı ve elindeki çiçek demeti ile poz verdi. Oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanan, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

