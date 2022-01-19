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19 Ocak 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 20:00:00

Annelik heyecanı

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Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, anne olmak için gün sayıyor.

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, anne olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 21. haftaya giren Zenginer, pembe triko takımı ve elindeki çiçek demeti ile poz verdi. Oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanan, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Annelik heyecanı Doktorlar dizisi Fulya Zenginer
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