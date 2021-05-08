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08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00

Annelik hedeflerini değiştirdi

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Kasım ayında anne olan Ceyda Ateş, kızı Talia'yı kucağına aldıktan sonra önceliklerinin değiştiğini ve kendini daha güçlü hissettiğini belirtti.

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye taşınan oyuncu Ceyda Ateş, annelikle beraber önceliklerinin de değiştiğini söyledi. Kasım ayında kızı Talia'yı kucağına alan Ateş, artık kendini daha olgun ve güçlü hissediyor. MAG dergisine konuşan oyuncu, ''Önceliklerim, hayattaki hedeflerim değişti. Duygusal değişiklikler bekliyordum tabii ki ama böyle bir sevginin varlığından, kalbimin bu kadar büyüyebileceğinden haberdar değildim'' açıklamasını yaptı. Kızıyla birlikte kendilerine anı olması için bir projede kamera karşısına geçebileceğini belirten Ateş, kızı oyuncu olmak isterse buna karşı çıkmayacağını belirtti.

Etiketler : Ceyda Ateş Buğra Toplusoy abd kızı Talia
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