Annelik en güzel duygu

İkinci çocuğunu kucağına alan ve doğum kilolarından kurtulup fit görüntüsüne kavuşan Bengü, tek başına objektiflere yansıdı. Popçu, Prime Optik'in davetinde annelik hakkında konuştu. Bengü, "Annelik dünyanın en güzel duygusu. Hem işime hem de onlara vakit ayırıyorum. Zeynep 3 yaşına gelmek üzere oğlum Selim 6 ayı doldurdu. Bende her anne gibi onlara vakit ayırıyorum. Gece gündüz onlarlayım" dedi.