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21 Şubat 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 14:30:00

Anneliği çok abartıyorum

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Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 'Beyin Dedektifi' programında hayatında tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf etti.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 'Beyin Dedektifi' programında hayatında tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf etti. Daha küçük yaşlarda babasından derslerinin kötü olması nedeniyle dayak yediğini açıklayan Yeşilmen, ilk eşinden de şiddet gördüğünü söyledi. Hayatını 'travmalar zinciri' olarak tanımlayan Yeşilmen, "Ben de çocuk travması da var. Anneliği çok abartıyorum, bana bir şey gelirse çocuklarıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Annelik beni yordu" dedi.

Etiketler : Anneliği çok abartıyorum Yeliz Yeşilmen travmalar zinciri
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