Anne olmaya hazırlanan Meryem Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
'Kovan'daki performansıyla ABD'den ödülle dönen Meryem Uzerli, Amerikalı bir yapımcının da dikkatini çekti. Film teklifi alan oyuncu, hamileliği nedeniyle projeyi reddetti.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Meryem Uzerli, geçen ay ‘Kovan’ filmindeki performansıyla Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Hollywood dünyasından önemli isimlerin bulunduğu jüri tarafından ‘en iyi’ seçilen Uzerli, performansıyla da yapımcıların dikkatini çekti. Sık sık yurtdışında festivallere katılan ve çevresini genişleten Uzerli’ye, Amerikalı bir yapımcıdan teklif geldi. Ancak ünlü oyuncu, yeniden anne olacağı için bu teklifi geri çevirdi. Uzerli, hem pandemi hem de hamilelik süreci nedeniyle yapım şirketiyle görüşmeye dahi gitmedi. Uzerli, Almanya’da bulunan kafesinde zamanını değerlendiriyor.
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